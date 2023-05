Scherma, Grand Prix spada: 8 azzurre nel tabellone principale a Cali

Saranno otto le azzurre ai nastri di partenza del tabellone principale del Grand Prix di spada femminile di Cali. In quella che sarà la prima tappa di specialità valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024 a livello individuale, erano già ammesse per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio. A raggiungerle, dopo la fase a gironi, sono state Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza e Federica Isola. Il tabellone preliminare a eliminazione diretta ha invece premiato Nicol Foietta. Niente da fare purtroppo per Gaia Traditi e Sara Maria Kowalczyk, out nel match decisivo per la qualificazione, né per Vittoria Siletti e Alice Clerici, fuori nel turno da 128. Appuntamento a domenica 7 maggio con i tabelloni principali da 64.