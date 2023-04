Serie C 2022/2023, girone C: altro successo per il Pescara, Juve Stabia vince il derby campano con l’Avellino

Volge al termine anche la 35esima giornata del Girone C di Serie C 2022/2023. Il Pescara si Zdenek Zeman domina la Virtus Francavilla, si impone per 4-1 e consolida la sua terza posizione in classifica al termine di una partita non solo indirizzata, ma già decisa dopo il primo tempo con i padroni di casa in grado di segnare quattro reti grazie alle doppiette di Lescano e Merola. In zona playoffs vince anche il Crotone, che sblocca dopo pochi minuti il risultato con Crialese e poi riesce a mantenerlo fino al triplice fischio dell’arbitro.

Pareggio per 1-1 tra Audace Cerignola e Potenza, mentre la Juve Stabia al 94° con D’Agostino trova il successo per 2-1 nel derby campano ai danni dell’Avellino. Nelle retrovie arriva il successo per 2-0 della Fidelis Andria in casa contro la Turris e quello della Viterbese, che nei minuti di recupero vince in trasferta contro la Gelbison con un rigore di Marotta.