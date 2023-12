Premier League, il Newcastle batte il Manchester United 1-0: Gordon decisivo

Il Newcastle batte il Manchester United 1-0 ed effettua il sorpasso ai danni proprio dei Red Devils nella classifica di Premier League. Dopo un primo tempo equilibrato, il risultato si sblocca al 56′: Trippier riceve palla sulla destra e disegna un cross basso in area, Anthony Gordon sfugge alla marcatura leggerissima di Wan-Bissaka e da due passi batte Onana, stavolta esente da colpe. Ten Hag si gioca le carte Antony e Hojlund, mentre Howe in novanta minuti fa un solo cambio, inserendo Dubravka all’86’. Il Newcastle sale a 26 punti, due in più del Manchester United che chiude una settimana da incubo dopo il pareggio per 3-3 col Galatasaray in Champions League. Si interrompe la striscia di tre vittorie consecutive in campionato di Rashford e compagni.