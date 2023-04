Highlights e gol Manchester City-Sheffield 3-0: FA Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 36

Gli highlights e le azioni salienti di Manchester City-Sheffield 3-0, semifinale di FA Cup 2022/2023. Fa tutto Mahrez, che al 43′ realizza il gol su rigore. Poi nella ripresa due capolavori per il tris: un’azione solitaria e mancino vincente, poi un tiro di prima intenzione su assist di Grealish. Guardiola fa turn over rispetto alla Champions e si regala il biglietto per la finalissima contro una tra Brighton e Manchester United.