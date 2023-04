Sei Nazioni femminile 2023, l’Italia è battuta dalla Scozia: 29-21

Niente da fare per l’Italia nella quarta giornata del Tik Tok Sei Nazioni femminile 2023 di rugby, con le azzurre che sono state battute per 29-21 dalla Scozia. Le padrone di casa erano reduci da 11 sconfitte conseutive in tutte le competizioni, ma ciò non ha impedito loro di giocare meglio rispetto alle nostre portacolori, conquistando i loro primi punti in questa competizione e, grazie anche al punto bonus per aver messo a segno più di quattro mete, di superare l’Italia e di issarsi al quarto posto della graduatoria, lasciando le rivali odierne al quinto posto. Dopo un primo tempo molto equilibrato e terminato per 10-7 in favore della Scozia, le padrone di casa hanno poi allungato fino al 24-7 grazie ad una prima parte di secondo tempo perfetta. Le ragazze di Raineri ci hanno creduto fino in fondo, hanno accorciato le distanze sul 21-24, salvo poi incassare una meta che ha tagliato loro le gambe. 29-21 il punteggio finale, primo successo per la Scozia in questo Sei Nazioni.