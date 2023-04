Formazioni ufficiali Real Madrid-Celta Vigo, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Celta Vigo, sfida valida per la trentesima giornata di Liga 2022/2023. La corsa per il titolo ha ormai poco ancora da dire, con il Barcellona avanti di ben undici punti sulla squadra di Ancelotti, che verosimilmente concentrerà tutte le sue forze nelle prossime settimane sulla sfida di Champions contro il Manchester City in semifinale. Non a caso nelle ultime quattro sono arrivati ben due sconfitte. Il Celta Vigo è tranquillo a metà classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 22 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-CELTA VIGO

REAL MADRID: in attesa

CELTA VIGO: in attesa