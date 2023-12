Highlights e gol Liverpool-West Ham 5-1, Carabao Cup 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 34

Il video con gli highlights di Liverpool-West Ham 5-1, sfida valida per i quarti di finale di Carabao Cup. Vittoria netta dei Reds, che dominano la gara e rifilano un pokerissimo ai malcapitati Hammers. A firmare il successo per gli uomini di Klopp sono Szoboszlai, Gakpo, Salah e la doppietta di Curtis Jones, mentre per gli ospiti il gol della bandiera lo sigla Bowen. Liverpool che strappa dunque il pass per la semifinale.