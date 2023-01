Highlights e gol Lipsia-Bayern Monaco 1-1, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 82

Il video con gli highlights e i gol di Lipsia-Bayern Monaco 1-1, match valido per la Bundesliga 2022/2023. Alla Red Bull Arena pareggio per i bavaresi al ritorno in campionato dopo la lunghissima pausa. Nel primo tempo il gol di Choupo-Moting, pareggia i conti però Halstenberg nella ripresa. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida del campionato tedesco atteso dopo il lungo stop.