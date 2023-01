Pagelle Palermo-Bari 1-0: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Palermo-Bari 1-0, match dell’anticipo della ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. Decisivo un gol di Marconi nel finale che regala i tre punti ai rosanero che salgono a quota 28 punti. Il Palermo però rischia grosso al 59′ quando Cheddira si trova a tu per tu con Pigliacelli, ma il portiere scuola Roma mura l’attaccante. E all’82’ il Palermo punisce: sugli sviluppi di una mischia in area, Marconi deposita in rete.

PALERMO: Pigliacelli 7; Mateju 6.5, Nedelcearu 7, Marconi 7, Sala 6; Segre 6.5, Damiani 6 (18′ st Broh sv), Saric 6; Valente 6 (29′ st Tutino sv), Brunori 6 (41′ st Soleri sv), Di Mariano 6 (41′ st Bettella sv)

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

BARI: Caprile 6, Dorval 5.5 (21’st Pucino 5.5), Di Cesare 5 (c), Vicari 5, Mazzotta 5.5, Maita 6 (21’st Mallamo 6), Maiello 6 (38’st Antenucci sv), Benedetti 6, Folorunsho 6 (33’st Botta 6), Cheddira 5, Ceter 5.5 (1’st Salcedo 6)

A disposizione: 1 Frattali, 22 Polverino, 7 Antenucci, 10 Botta, 14 Salcedo, 20 Terranova, 21 Zuzek, 25 Pucino, 31 Ricci, 33 Lops, 63 Bellomo, 99 Mallami.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Sig. Luca Massimi (Termoli)

RETI: 37′ st Marconi

NOTE: serata piovosa e ventosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Maita (B), Damiani (P), Saric (P), Mazzotta (B), Sala (P), Benedetti (B)

Espulso: 45’st doppio giallo a Cheddira (B)

Angoli: 10-3. Recupero: 1′ pt, 5′ st.