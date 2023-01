Serie B 2022/2023, il Palermo batte il Bari: decide Marconi

Il Palermo batte il Bari 1-0 nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. Un gol di Marconi nel finale regala i tre punti ai rosanero e frena la corsa dei pugliesi nei piani alti della classifica. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra di Corini trova una vittoria pesantissima e quota 28 punti. Mignani si affida al consueto 4-3-1-2 confermando l’iniziale undici di sabato scorso contro il Parma con Folorunsho, Cheddira e Ceter nel tridente d’attacco. L’occasione più nitida della partita ce l’ha proprio il marocchino che al 59′ si trova a tu per tu con Pigliacelli, ma il portiere scuola Roma mura l’attaccante. E all’82’ il Palermo punisce: sugli sviluppi di una mischia in area, Marconi è il più veloce di tutti a scaraventare il pallone in rete. Un gol da tre punti, che fa esplodere il Barbera, non prima dell’espulsione di Cheddira per doppio giallo e di una rissa finale tra Nedelcearu e Di Cesare.