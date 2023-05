Highlights e gol Leeds-Tottenham 1-4: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 16

Il Tottenham chiude con una vittoria per 4-1 sul campo del Leeds la stagione, ma resta fuori dalla zona Europa. Triste finale di stagione per la formazione di Mason che si sono imposti sul match grazie alla doppietta messa a segno da Kane e con le reti di Porro e Lucas Moura. Vana la rete di Harrison per i padroni di casa, già retrocessi. Di seguito il video con gli highlights.