Highlights e gol Las Palmas-Atletico Madrid, dodicesima giornata Liga 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 9

Il video con gli highlights di Las Palmas-Atletico Madrid 2-1, sfida valida per la dodicesima giornata di Liga. Tonfo a sorpresa per i colchoneros, che all’Estadio de Gran Canaria incappano nella seconda sconfitta stagionale e interrompono così la striscia di sei successi consecutivi in campionato. Di Kirian Rodriguez e Benito Ramirez le reti per i padroni di casa, mentre è inutile il gol di Morata per la formazione di Simeone.