Premier League, Gundogan show: due gol e un assist. Il City batte l’Everton 3-0

Il Manchester City batte 3-0 in trasferta l’Everton e blinda la vetta a +4 dall’Arsenal a tre giornate dalla fine. Fa tutto o quasi Ilkay Gundogan. Il 32enne – in scdenza di contratto a giugno – mette la firma su due gol e serve l’assist per la rete di Haaland. Al 15′ però la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa. Sugli sviluppi di un corner, Laporte tratta a malo modo Yerri Mina che crolla subito a terra dopo il colpo a gioco fermo subìto. L’arbitro non vede e il var non interviene. Un rishio enorme per il City, che continua a giocare come al suo solito. E al 37′ arriva l’1-0: Mahrez crossa in area, Gundogan aggancia e in acrobazia mette in rete. Due minuti dopo altro gol. Gundogan stavolta è l’uomo assist e il destinatario del cross è Erling Haaland che non perdona di testa. La serata magica di Gundogan non è finita. Al 51′ si prende l’incarico di una punizione dal limite e indirizza la palla all’incrocio con un destro morbido. Risultato in cassforte, ma nessuna rotazione anticipata in vista del ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Gundogan e Haaland vengono richiamati solo al 78′, mentre il riposo per Rodri scatta all’88’. L’Arsenal sarà impegnata alle 17:30 contro il Brighton. Nel’altra partita del pomeriggio il Brentford ha battuto 2-0 il West Ham che resta a 37 punti in classifica.