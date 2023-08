Premier League 2023/24: Odegaard trascina l’Arsenal, 1-0 sul Crystal Palace

L’Arsenal conquista un altro successo, e vince per 1-0 in casa del Crystal Palace, nel match valevole per la seconda giornata di Premier League 2023/24. Nonostante una prima frazione a reti inviolate, sono gli uomini di Arteta a dominare il gioco: prima occasione del vantaggio già al secondo minuto con la conclusione pericolosa di Martinelli. Poi, la chance per Nketiah al 29esimo, gran tiro, è solo il palo a vietare il vantaggio ai the Gunners. Sul finale del primo tempo, nuovo tentativo, questa volta è Odegaard a calciare dal limite, conclusione pericolosa salvata solo dal grande intervento di Johnstone. Il vantaggio arriva nella ripresa, grazie al rigore concesso dal direttore di gara, proprio per il fallo del portiere: Splendido rigore calciato da Odegaard all’angolino basso di sinistra. Reti inviolate da parte dei padroni di casa, che dopo la vittoria all’esordio, firmano la prima sconfitta stagionale.