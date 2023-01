Short track, Europei 2023: strepitoso Pietro Sighel, è oro nei 500. Bronzo per Valcepina

E’ festa azzurra agli Europei di Danzica 2023 di short track per i colori italiani. Pietro Sighel si laurea campione europeo nei 500 uomini, dominando dall’inizio alla fine una spettacolare gara che, dopo una prestazione sontuosa, gli regala la medaglia d’oro. Alle spalle dell’atleta azzurro si piazzano l’olandese van-T Wout ed il lettone Berzins, rispettivamente argento e bronzo.

L’unica italiana a centrare la finale principale nei 500 donne è Arianna Valcepina che, fino alla fine della gara, resta nelle prime tre posizione, conquistando una splendida medaglia di bronzo per soli tre centesimi a discapito della della tedesca Siedel. L’olandese Schulting concede il bis di ori, mentre la polacca Maliszewska è d’argento. Arianna Sighel deve accontentarsi della finale B, in cui finisce la propria gara in seconda piazza dietro alla belga Desmet. Esclusi nei quarti di finale Nicole Botter Gomez e Mattia Antonioli.

Arianna Sighel ed Elisa Confortola finiscono giù dal podio nella gara dei 1500 donne, chiudendo rispettivamente in quinta e sesta posizione. La medaglia d’oro va all’olandese Schulting, che precede la belga Desmerts e la tedesca Seidel. Gloria Ioriatti, invece, non riesce a qualificarsi per la finale A e deve disputare la finale B, nella quale non va oltre il terzo posto alle spalle dell’olandese Poutsma e della polacca Stormowska.

Nella gara dei 1500 uomini il solo Luca Spechenhauser riesce a qualificarsi per la finale A ma, a due giri dal termine, viene estromesso dai giochi a causa di un contatto. A laurearsi campione d’Europa è l’olandese Van’t Wout, medaglia d’argento per il belga Desmet, bronzo per l’altro olandese Emons. Grande delusione per Pietro Sighel che, dopo la caduta nella prima partenza della semifinale, viene squalificato ed escluso dalla ripartenza.

Per quanto concerne le staffetta la squadra femminile (3000 m) composta da Botter Gomez, Ioriatti, Sighel e Valcepina si qualifica per la finale A vincendo la propria semifinale dopo una grande rimonta sulla Polonia che, con il secondo posto, sarà ugualmente in lizza per una medaglia. In finale anche Olanda ed Ungheria. In campo maschile Antonioli, Dotti, Nadalini e Sighel vincono la loro semifinale ed approdano in finale A insieme a Francia ed Ungheria.