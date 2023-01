Highlights e gol Bayern Monaco-Colonia 1-1, Bundesliga 202/23 (VIDEO)

di Simone Caravano 38

Termina 1-1 il match tra Bayern Monaco e Colonia, partita valida per 17esima giornata di Bundesliga 2022/23. La sfida è stata decisa dalle reti di Ellyes Skhiri al 4′ e Joshua Kimmich al 90′. Un punto a testa per le due squadre quindi, che salgono a quota 36 e 23 punti in classifica. Ecco il video con gli highlights del match.