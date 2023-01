Lazio-Milan, incredibile Vecino: si infortuna pochi secondi prima di entrare

Incredibile e surreale situazione all’Olimpico, al 65′ di Lazio-Milan, quando era pronto il cambio che avrebbe portato in campo Matias Vecino. Sarri era pronto a far entrare l’uruguaiano, che però proprio mentre si stava riscaldando in modo blando prima di subentrare ha sentito tirare e per uno stiramento deve riaccomodarsi in panchina. Ironia della sorte, l’infortunio è arrivato mentre nel frattempo la squadra esultava per il 3-0.