Bundesliga 2022/23: pareggio allo scadere del Bayern Monaco, goleada del Wolfsburg

La serata della 17esima giornata di Bundesliga 2022/23 ha visto la disputa di tre match, agli stadi di Monaco di Baviera, Hoffenheim e Berlino. In primo luogo il Bayern Monaco è stato fermato sul pari dal Colonia, per 1-1. Il match è stato sbloccato dalla rete ospite di Ellyes Skhiri al 4′, a cui ha risposto al 90′ Joshua Kimmich. Successivamente goleada del Wolfsburg in trasferta, per 0-5, contro l’Hertha Berlino. I gol sono stati firmati dal Svanberg al 4′, Arnold al 31′, Wind al 34′, Baku al 72′ e Marmousch all’86’. Infine termina in parità, sul 2-2, il match tra Hoffenheim e Stoccarda. I gol decisivi sono stati realizzati da Kramaric per i padroni di casa, mentre da Guirassy ed Endo per gli ospiti.