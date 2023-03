Galatasaray, Zaniolo in gol all’esordio in campionato: mancino vincente (VIDEO)

di Redazione 33

Sono serviti undici minuti a Nicolò Zaniolo per firmare la sua prima rete in campionato in Turchia all’esordio in Super Lig. L’ex attaccante della Roma ha realizzato l’1-0 del Galatasaray contro il Kasimpasa. Azione individuale, passaggio a smarcare Rashica che ha restituito il favore al classe 1999 che a tu per tu col portiere, col mancino, non ha sbagliato. Zaniolo è entrato in campo nella ripresa al posto di Akgun. Un messaggio anche a Roberto Mancini in vista delle convocazioni per gli impegni contro Inghilterra e Malta.