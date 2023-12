Virtus Bologna-Olympiakos 69-67, Banchi: “Vittoria pesante, complimenti ai ragazzi per il carattere”

Il tecnico della Virtus Bologna Luca Banchi ha commentato il successo in rimonta contro l’Olympiakos in Eurolega: “Grande vittoria. Siamo partiti male a causa della loro difesa aggressiva. Abbiamo reagito tardi, ma è bastato per vincerla. Faccio i complimenti ai ragazzi per la rimonta e per il carattere. Nel secondo tempo si è vista una squadra in grado di competere ad alti livelli in Eurolega. Siamo riusciti a rientrare grazie al nostro attacco e al tiro da tre. Abbiamo dimostrato di poter giocare con tutte le squadre”.