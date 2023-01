Highlights e gol amichevole Messi-Ronaldo: Psg-Al Nassr 5-4 (VIDEO)

di Simone Caravano 639

Termina 5-3 il match tra PSG e Riyadh XI, sfida amichevole per la Riyadh Season Cup, tra i parigini e le migliori stelle dell’Al-Nasser e dell’Al-Hilal: ecco il video con gli highlights e i gol del match. La partita, disputata al King Fahd International Stadium di Riyadh, è stata sbloccata da un gol di Lionel Messi al 3′, a cui ha risposto Cristiano Ronaldo al 34′. Appena prima della fine del primo tempo, al 43′, i parigini si riportano in vantaggio con Marquinhos, ma al sesto minuto di recupero arriva il pari ancora di Ronaldo, stavolta su calcio di rigore. Nel secondo tempo nuovo vantaggio del PSG con Sergio Ramos, al 53′, ma tre minuti dopo nuovo pareggio degli arabi con Hyn-Soo Jang. Al 60′ entra tra i marcatori anche Kylian Mbappè, che sigla la rete del 4-3, rinforzata da quella del 5-3 di Hugo Ekitike al 78′. Nel finale c’è spazio per un altro gol, al 94′ di Talisca, che fissa il punteggio sul 5-4.