Salernitana, Nicola: “Per raggiungere grandi traguardi spesso è necessario cadere”

Davide Nicola ha parlato alla consueta conferenza stampa pre-match, alla vigilia della sfida casalinga con il Napoli. “Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che bisogna avere un altro agonismo e dimostrare di avere responsabilità. Credo che nella vita non si cresca mai attraverso i successi, ma dalle batoste, e per raggiungere grandi traguardi spesso è necessario cadere facendo rumore. E’ arrivato il momento di ripartire e rialzare la testa, a cominciare dalla difficilissima gara di domani”. Il tecnico della Salernitana ha poi continuato: “Bisogna fare zero chiacchiere e dimostrare di avere un altro temperamento. Il Napoli è una squadra con grandissime qualità, ma domani la cosa più importante è metterci nella condizione di giocare una partita che abbia un tono agonistico elevato e dimostrare di avere la personalità per gestire alcune situazioni dettate dalla loro qualità”, ha proseguito Nicola, “dobbiamo dimostrare ai tifosi che abbiamo sangue dentro e voglia di giocarci questa partita”.