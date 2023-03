Sci di fondo sei azzurri convocati per le gare di Coppa del Mondo in Norvegia

Dopo i Mondiali di Planica, la Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa in Norvegia per il tradizionale appuntamento di tre giorni tra Oslo e Drammen. Saranno sei gli azzurri impegnati sulle piste scandinave tra sabato 11 e mercoledì 14 marzo. Si tratta di Francesca Franchi e Nicole Monsorno in campo femminile, mentre tra gli uomini potremo contare su Lorenzo Romano, Federico Pellegrino, Simone Mocellini e Alessandro Chiocchetti.

GARE IN PROGRAMMA

Oslo, sabato 11 marzo (10:30): Mass start maschile 50 km in tecnica libera – Lorenzo Romano;

Oslo, domenica 12 marzo (10:15): Mass start femminile 50 km in tecnica libera – Francesca Franchi;

Drammen, mercoledì 14 marzo (11:30): Sprint maschile e femminile in tecnica classica – Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Alessandro Chiocchetti e Nicole Monsorno.