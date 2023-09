Coppa Davis 2023, Musetti e Bolelli sconfitti nel doppio: gli azzurri cedono a Bergevi e Goransson

L’Italia, dopo essersi assicurata la qualificazione alle finali di Coppa Davis 2023 grazie alle vittorie nei singoli, viene sconfitta dalla Svezia nel doppio. La coppia scandinava composta da Bergevi e Goransson si impone in rimonta sugli azzurri Lorenzo Musetti e Simone Bolelli mediante il punteggio di 4-6 7-6 10-8. Un ko che non va ad inficiare sul risultato finale e che arriva al termine di una giornata più che positiva per i colori italiani.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

LA PARTITA – Svedesi in difficoltà sin dalle prime battute, ma ai vantaggi riescono a tenere il primo game di servizio. Nessun patema per il duo azzurro, molto solido invece nei propri turni, sia con Musetti che con Bolelli. Sul 2-2 arrivano le prime due palle break consecutive, che però non vengono sfruttate dall coppia azzurra. Musetti gioca bene sul 40-40 e ne conquista un’altra, quella che vale l’allungo sul 3-2. Il set si decide qui, perché Lorenzo e Simone non permettono agli avversari di rientrare, cedendo solo tre punti al servizio nel corso della frazione: 6-4.

Nel secondo parziale regna grande equilibrio tra le due squadre, con la coppia svedese che nel terzo game viene costretta ai vantaggi da Musetti e Bolelli. Bergevi e Goransson, però, si difendono bene e tengono il servizio mantenendo la situazione di sostanziale equilibrio. Nell’undicesimo game i due azzurri vanno avanti 0-30 in risposta, ma gli scandinavi sono bravi a reagire assicurandosi almeno il tie-break, in cui hanno la meglio chiudendo sullo score di 7-6(4). A questo punti si va al tie-break del terzo set, che vede Bergevi e Goransson imporsi per 10-8.