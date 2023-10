Ciclismo, Cavendish ci ripensa: niente ritiro, al prossimo Tour de France proverà a superare Merckx

Mark Cavendish ci ripensa. Dopo il ritiro annunciato durante lo scorso Giro d’Italia, il 38enne velocista britannico ha deciso di prolungare la sua carriera per un’altra stagione con la squadra dell’Astana. “Non è ancora finita”, ha annunciato sui suoi social. L’idea è quella di un ritorno al Tour de France, che la scorsa estate ha abbandonato per una frattura alla clavicola, con l’intento di superare il record di 34 vittorie di tappa che attualmente condivide con Eddy Merckx.

“Bene – esordisce sul sito ufficiale del team -, quest’anno ho annunciato il mio ritiro e non vedevo l’ora di non dovermi alzare e allenarmi ogni giorno e di non stare lontano da casa per così tanto tempo, ma di trascorrere del tempo con la mia famiglia. Amo il ciclismo, amo le corse, tuttavia ero felice di quella decisione. Ma… Ovviamente, cadere al Tour de France non era la fine della mia carriera che speravo. Ma è quello che è. Insieme ad Astana Qazaqstan, quest’anno siamo cresciuti incredibilmente come squadra e ci siamo sentiti come una vera famiglia. Quindi, la prima cosa che Alexandr Vinokurov mi ha detto al Tour de France dopo la mia caduta è stata ‘perché non fare un altro anno?'”.

“Ebbene, la mia prima reazione è stata ‘no, no…’. Non ero pronto a cambiare la mia decisione, ero in pace con essa… Poi, ne ho discusso con la mia famiglia, i miei figli e ho ricevuto la loro risposta: ‘dovresti andare avanti, beh, solo un altro anno…’. Così, ora credo di essere pronto per un altro anno da ciclista professionista e sono felice di poterlo fare e di finirlo con il Team Astana Qazaqstan. Amo questa squadra e anche oltre il prossimo anno mi piacerebbe fare qualcosa in più per questo progetto. Ma questa è una questione di futuro”, ha aggiunto Cavendish.