Monza-Roma, si ferma anche El Shaarawy: big match con l’Inter a rischio

La Roma perde un altro pezzo. Già alle prese con molteplici infortuni, Josè Mourinho nel corso del secondo tempo della sfida contro il Monza è stato costretto a sostituire anche Stephan El Shaarawy, autore del gol dei giallorossi. Il classe ’92 si è accasciato a terra per un fastidio di natura muscolare, venendo trattato dallo staff medico della squadra e poi sostituito pochi istanti dopo da Volpato. El Shaarawy si è poi accomodato in panchina. Non può che essere a forte rischio la sua presenza contro l’Inter nel big match del fine settimana.