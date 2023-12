Furia Olympiacos contro la Federazione: “Una mafia al lavoro, quando si sveglierà il governo?”

Attraverso un duro comunicato, l’Olympiacos ha commentato quanto accaduto nel match tra Volos e Olympiacos, finito 2-2 tra le polemiche e anche una sospensione nel finale. Il club del Pireo si è scagliato contro la Federcalcio greca, rea di aver scelto l’arbitro Anastasios Papapetrou per decidere “in anticipo” il futuro del campionato e di essere “composta da un gruppo di persone che operano secondo norme mafiose e con l’unico scopo di sterminare il club del Pireo“. Nella nota poi si legge: “Quello che accadrà d’ora in poi è incerto. La mafia continuerà il suo lavoro ogni settimana con arbitri, petardi e gas lacrimogeni come armi. Aspetteremo che si verifichi una tragedia inimmaginabile affinché il governo si svegli e agisca?”

Il club di Martinez ha perso due punti importanti nella lotta per il titolo contro il Panathinaikos dopo due gol annullati per fuorigioco e soprattutto tre presunti rigori non concessi, che hanno mandato su tutte le furie i tifosi ospiti. Non a caso la partita è stata interrotta nel recupero visto che questi ultimi avevano tentato di fare invasione di campo. Le forze dell’ordine hanno dunque lanciato dei gas lacrimogeni, che però hanno condizionato anche i giocatori, costretti a tornare negli spogliatoi coprendosi il volto.