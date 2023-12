Figc: morto a 68 anni Claudio Franchini, vice presidente della 3^ sezione della Corte Federale d’Appello

Si è spento all’età di 68 anni Claudio Franchini, vice presidente della terza sezione della Corte Federale d’Appello. Attraverso una nota, la Figc e il presidente Gabriele Gravina l’hanno voluto ricordare, unendosi al cordoglio di famiglia e amici. “Stimato giurista, da circa vent’anni negli organi di giustizia sportiva della Figc, è stato vice presidente della Commissione Disciplinare Nazionale nonché vice presidente del Tribunale Federale Nazionale. Nel corso di una lunga e prestigiosa carriera ha insegnato in diverse facoltà, in particolare nell’ateneo di Roma di ‘Tor Vergata’, dove è stato professore ordinario di Diritto Amministrativo dando un significativo contributo come prorettore vicario, avendo svolto in precedenza anche i ruoli di direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, presidente della Conferenza dei direttori di dipartimento e prorettore per il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca e per l’attuazione del nuovo ordinamento” si legge.

La nota poi prosegue: “Ha collaborato con il Ministro della funzione pubblica, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, presiedendo commissioni ministeriali di studio e dirigendo vari progetti di ricerca di livello universitario. È stato autore e curatore di svariati volumi e saggi, in Italia e all’estero, in tema di diritto pubblico dell’economia, di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, di giustizia amministrativa e di diritto amministrativo europeo, di diritto sportivo, nonché di alcune pubblicazioni didattiche“. I funerali si terranno oggi, lunedì 4 dicembre, alle ore 15 presso la Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura in via Nomentana 349.