Mondiale per Club 2023 trasmesso in esclusiva su Cronache di Spogliatoio

Il Mondiale per Club 2023, l‘ultima edizione con il consueto format della competizione Fifa per i vincitori dei trofei continentali, sarà trasmesso in esclusiva su Cronache di Spogliatoio. Il medium web e multimediale, nata sui social network, ha acquistato infatti i diritti tv per trasmettere il prestigioso evento: saranno visibili le due semifinali, in una ci sarà il Palmeiras e nell’altra il Manchester City, e la finalissima, nella quale presumibilmente si affronteranno proprio queste due squadre.

“Siamo orgogliosi e entusiasti di questo traguardo. Il “Mondiale per Club FIFA 2023″ in esclusiva rappresenta uno step importante per il nostro progetto – ha dichiarato Giulio Incagli, fondatore e amministratore delegato di Cronache di spogliatoio – Ci teniamo a ringraziare la FIFA per essersi fidata e aver puntato su di noi. Sentiamo la responsabilità, siamo consapevoli che gestire un evento internazionale di questa portata sia una grande occasione”.

Le telecronache sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio saranno affidate a Ivan Fusto e Alberto Santi, pre e post partita con ospiti Riccardo Trevisani, Giuseppe Pastore, Fernando Siani ed Emanuele Corazzi.