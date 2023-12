“Ha un’arma e lui la usa male”: Procura Figc apre indagine su Thiago Motta

Non sono passate inosservate alla FIGC le dichiarazioni forti di Thiago Motta nel post partita di Lecce-Bologna. In particolare per la Procura della Federazione degne di indagini sono state le frasi pronunciate dal tecnico degli emiliani sull’arbitro VAR Nasca, ossia: “Con Nasca sono sfortunato, ricordo ancora cosa fece in Spezia-Lazio o anche quello che è successo a Torino (il riferimento è al mancato rigore fischiato per fallo su Ndoye in Juve-Bologna, ndr). Il Var è un’arma che va utilizzata bene.

Per questo, la Procura Federale ha deciso di aprire un procedimento nei confronti del tecnico del Bologna Thiago Motta per dichiarazioni lesive. Ieri Motta, nel postpartita della sfida con il Lecce aveva polemizzato sulla direzione arbitrale e la Var per la concessione di un rigore ai pugliesi nel recupero.