Cremonese-Fiorentina, i convocati viola: Milenkovic c’è, Jovic recupera

L’allenatore della Fiorentina ha convocato 25 giocatori per la trasferta della Fiorentina contro la Cremonese per la semifinale di andata di Coppa Italia. Assente per influenza Saponara, mentre Jovic torna a disposizione. Milenkovic, anche lui alle prese nei giorni scorsi con un attacco influenzale, raggiungerà la squadra nelle prossime ore.

I convocati

Portieri: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil