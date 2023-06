Barcelllona, Xavi non molla: “Messi? Sono in attesa. Dipende da lui”

Xavi non molla il suo sogno e quello di tanti altri tifosi del Barcellona, ossia il ritorno di Messi con la casacca asulgrana. Galtier ha annunciato che la prossima partita col PSG sarà l’ultima di Leo Messi con la maglia dei francesi. Il destino dell’argentino è lontano da Parigi, ma vicino comunque molto all’Arabia. Il Barcellona, comunque, non molla la presa: su questa lunghezza d’onda si sono mosse le dichiarazioni di Xavi in conferenza stampa.

Le parole di Xavi: “Le priorità sul mercato sono chiare. Mi piacerebbe che tornasse Leo, lui lo sa, ne abbiamo parlato e dipende da lui. L’altra priorità è un centrocampista da far giocare davanti alla difesa, poi ce ne sono altre ma queste sono le più importanti. Dell’offerta dovete parlarne con la società, per quanto riguarda l’aspetto tecnico sarebbe spettacolare riaverlo qui. Non sono nervoso, sono in attesa. Sarei particolarmente emozionato, non solo come allenatore ma anche come tifoso, se tornasse. Può aiutarci in molti modi ma è una sua decisione e capirei qualunque scelta faccia. Sul piano di sostenibilità da presentare alla Liga la società è ottimista. Anche per quanto riguarda le cessioni, non ho parlato con nessuno. La situazione attuale non mi permette di agire, siamo in stand-by“.

Sul suo futuro: “Do grande valore alla fiducia. Mi è stato proposto quando siamo stati eliminati in semifinale di Coppa del Re. Sono molto a mio agio qui, sono molto felice, la firma può arrivare in settimana, la prossima o quella dopo ancora, non ci saranno problemi“.