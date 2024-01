Slalom femminile Flachau 2024, risultati e classifica prima manche: sfida Vlhova-Shiffrin, bene Peterlini

Petra Vlhova sfida ancora una volta Mikaela Shiffrin. Anche nello slalom in notturna di Flachau sono la slovacca e la statunitense a dare spettacolo nella prima manche, con la leader della classifica generale che è seconda e dovrà recuperare 7 centesimi nella seconda parte di gara. Sono in totale solamente tre le atlete a rimanere sotto il secondo di margine da Vlhova: oltre a Shiffrin troviamo più distaccate le svedesi Swenn Larsson (+0.52) e Hector (+0.92). Più indietro Lena Duerr, settima con +1.26 da recuperare. Da segnalare le inforcate anche di alcune attese protagoniste quali Leona Popovic e Paula Moltzan.

In chiave azzurra ottima la prestazione di Martina Peterlini, che con il pettorale n°37 riesce con agio a qualificarsi per la seconda manche a +2.57 dalla vetta. Stupisce Lucrezia Lorenzi, che con il 54 riesce invece a centrare un piazzamento nelle 30. Non una grande manche per Lara Della Mea, che invece non riesce a centrare l’obiettivo. Come lei anche Beatrice Sola. Fuori causa inforcata, invece, Marta Rossetti, Emilia Mondinelli e Vera Tschurtschenthaler.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 VLHOVA Petra SVK 53.01 1

2 SHIFFRIN Mikaela USA 53.08 +0.07

3 SWENN LARSSON Anna SWE 53.53 +0.52

4 HECTOR Sara SWE 53.93 +0.92

5 LIENSBERGER Katharina AUT 54.06 +1.05

6 GISIN Michelle SUI 54.16 +1.15

7 DUERR Lena GER 54.27 +1.26

8 SLOKAR Andreja SLO 54.31 +1.30

9 HURT A J USA 54.39 +1.38

10 LJUTIC Zrinka CRO 54.62 +1.61

21 PETERLINI Martina ITA 55.58 +2.57

28 LORENZI Lucrezia ITA 55.93 +2.92

37 DELLA MEA Lara ITA 56.29 +3.28

38 SOLA Beatrice ITA 56.44 +3.43

DNF ROSSETTI Marta ITA

DNF TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA

DNF MONDINELLI Emilia ITA