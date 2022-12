Formazioni ufficiali Wolverhampton-Manchester United, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Manchester United, sfida valida per la 18esima giornata della Premier League 2022/2023. Il campionato d’Oltremanica è già alla seconda giornata di partite dopo il rientro dalla sosta per i Mondiali, con la formazione di Ten Hag che, dopo essersi “liberata” di Cristiano Ronaldo, ha battuto 3-0 il Nottingham Forest. Ora la trasferta contro i Wolves, i quali sono alla caccia di altri punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, dopo la vittoria contro l’Everton. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 13:30 di sabato 31 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI WOLVERHAMPTON-MANCHESTER UNITED

Wolverhampton (4-3-3): Sa; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Nunes, Neves, Moutinho; Hwang, Costa, Podence

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Eriksen, Casemiro; Antony, Fernandes, Garnacho; Martial