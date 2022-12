Dakar 2023 al via: Price vince prologo nelle moto, Ekstroem batte Loeb nelle auto

Mentre il 2022 volge al termine, è iniziata l’azione della Dakar 2023, con il prologo che si è svolto sulle rive del Mar Rosso nell’anello con partenza e arrivo al Sea Camp. Ad aggiudicarsi la prima prova tra le moto è Toby Price su KTM: l’australiano, decimo nella classifica finale della scorsa edizione, si è imposto in 8’22”, precedendo di un solo secondo il connazionale Daniel Sanders (GasGas); più staccato il pilota del Botswana Ross Branch (Hero). Arrivo serrato anche nelle auto, dove a imporsi è stato lo svedese Matthias Ekstroem (Team Audi Sport), anche in questo caso con un solo secondo di vantaggio su Sebastian Loeb (Bahrain Radi Extreme); terzo, ma staccato di undici secondi, Stephan Peterhansel (Team Audi Sport). Da domani, domenica 1 gennaio, si comincerà a fare sul serio anche in ottica classifica generale, con la prima tappa. Poi si gareggerà per oltre 8.000 km in due settimane sulle sabbie e nei canyon dell’Arabia Saudita, prima di arrivare il 15 gennaio sulla costa orientale, a Damman.