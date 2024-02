Fantacalcio, Fiorentina-Frosinone: gol di Mazzitelli o autorete? La decisione

Il Frosinone accorcia le distanze al Franchi dopo aver subìto 4 gol dalla Fiorentina. Lo fa con Luca Mazzitelli, autore della rete del 4-1 con un calcio di punizione che termina in rete. Decisiva però è una deviazione di un giocatore in barriera, che di fatto inganna Terracciano. Pochi dubbi però per gli appassionati di fantacalcio. Il tiro di Mazzitelli è indirizzato nello specchio della porta: il gol è chiaramente il suo. La Lega Serie A infatti ha attribuito la rete al centrocampista ciociaro, autore del quinto sigillo stagionale in campionato.

DECISIONE LEGA SERIE A: GOL MAZZITELLI