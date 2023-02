Formazioni ufficiali Tottenham-West Ham, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Tottenham e West Ham, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Premier League 2022/2023. I padroni di casa dovranno fare a meno del loro tecnico Antonio Conte, rimasto in Italia dopo la sconfitta in Champions League contro il Milan per riprendersi dall’operazione subita alla cistifellea. Gli Spurs devono cercare di non perdere il treno che porta alla prossima Champions e devono approfittare della sconfitta del Newcastle. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:00 di domenica 19 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-WEST HAM

TOTTENHAM: in attesa

WEST HAM: in attesa