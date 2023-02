Serie C 2022/2023, Vicenza scatenato: travolge il Mantova 6-2 e tiene il passo delle prime

Nel match valido per la ventottesima giornata di Serie C 2022/2023, il Vicenza gioca a tennis con il Mantova ed espugna lo stadio Danilo Martelli con il punteggio di 6-2. Incredibile vittoria dei biancorossi, che trovano la via del gol con una facilità notevole e ottengono tre punti importanti in ottica classifica. Quinti nel girone A, tengono il passo delle quattro squadre che la precedono (avevano tutte vinto in questo turno) e continua a coltivare le speranze di promozione diretta visto il distacco dalla vetta. Sempre più complicata invece la situazione del Mantova, terzultima e alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

SERIE C: RISULTATI E CLASSIFICHE

CRONACA – Ottima partenza del Mantova, che sblocca la gara già al quinto di gioco grazie a Pierobon, che raccoglie il cross di Fazzi dalla destra e batte il portiere. Gli ospiti però reagiscono e trovano il pari al 35′, con Della Morte, autore di un tap-in vincente. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il vantaggio biancorosso, con Pasini che di testa fa 2-1. Nella ripresa il Mantova resiste in avvio, ma il Vicenza sfiora il tris con Ferrari, che al 56′ colpisce il palo. Pochi minuti, però, dopo la terza rete arriva per davvero e la sigla Stoppa. Il Mantova accorcia immediatamente le distanze con l’inzuccata di Padella sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma subito dopo Ferrari cala il poker e riporta gli ospiti sul 4-2. Nel finale si assiste ad un assolo del Vicenza, che batte Chiesa altre due volte. Prima Jimenez all’83’ per il 5-2 e poi Giacomelli al 90′ per il 6-2. Gioco, partita, incontro Vicenza.