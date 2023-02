Serie C 2022/23: Goleada del Catanzaro sul Monopoli, vince anche il Crotone

Il pomeriggio di Serie C 2022/23 ha visto questo pomeriggio, nel girone C, la disputa di ben dieci match su diversi campi del sud Italia.

In primo luogo la capolista Catanzaro ha battuto 6-0 il Monopoli, grazie alle reti decisive di Iemmello e Vandeputte due volte a testa, poi Biasci e Brignola. Vittoria preziosissima anche del Crotone, per 1-2 contro il Virtus Francavilla. I gol decisivi sono stati realizzati da D’Ursi e Gomez, di Cisco la rete ospite del momentaneo pareggio.

Successo esterno poi per la Viterbese in casa dell’Avellino, per 2-0, con la doppietta di Marotta. Tre i gol segnati dal Foggia, che ha la meglio sulla Juve Stabia, grazie a Costa, Ogunseye e Petermann.

In trasferta poi vittoria per la Gelbison, con il gol di Uliano, e del Potenza contro la Turris, grazie a Hadziosmanovic. In casa invece vittorie del Picerno contro il Latina, per merito di Golfo, e pareggio del Pescara contro il Giugliano, con le marcature di Merola e Sorrentino. Pareggi a reti bianche invece tra ACR Messina e Fidelis Andria, così come tra Taranto e Audace Cerignola.