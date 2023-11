Formazioni ufficiali Real Madrid-Valencia, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Valencia, sfida valida per la tredicesima giornata di Liga 2023/2024. Due pareggi nelle ultime tre partite di campionato spagnolo per gli uomini di Ancelotti, che ora si trovano a +2 sul Barcellona, ma costretti a inseguire a -2 il sorprendente Girona. Si è risollevato dopo un difficile avvio di stagione anche il Valencia, in striscia positiva da quattro turni. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 11 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-VALENCIA

REAL MADRID: in attesa

VALENCIA: in attesa