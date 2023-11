Pagelle Juventus-Cagliari 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Cagliari, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo Stadium primo tempo nel quale entrambe le squadre si studiano con i bianconeri che hanno un paio di occasioni, ma non le sfruttano. Ad inizio ripresa i padroni di casa cambiano marcia e creano diverse palle gol, ma sbloccano la partita su calcio piazzato con Bremer che di testa fa 1-0. Qualche minuto più tardi Rugani non sbaglia e sigla il 2-0. Il Cagliari però non molla e riapre la partita con Dossena, lo stesso giocatore prende anche il palo e sfiora il 2-2. Ma la Juventus resiste e vince, e vola in testa alla classifica in attesa dell’Inter e del big match di domenica 26.

LE PAGELLE E I VOTI DI JUVENTUS-CAGLIARI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6, Bremer 6.5, Rugani 6.5; Cambiaso 5.5 (43’st Nicolussi Caviglia sv), McKennie 6.5, Locatelli 6, Miretti 6 (21’st Iling-Junior 5.5), Kostic 7; Kean 5.5 (21’st Vlahovic 6), Chiesa 6 (26’st Milik 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Yildiz, Nonge. Allenatore: Allegri 6.5.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 5.5, Goldaniga 5.5, Dossena 6.5, Augello 5.5; Makoumbou 5, Prati 5.5, Jankto 6 (43’st Pavoletti sv); Viola 6 (21’st Oristanio 5); Petagna 5 (1’st Lapadula 5), Luvumbo 5.5 (27’st Shomurodov sv). In panchina: Radunovic, Aresti, Mancosu, Deiola, Hatzidiakos, Gaston, Pereiro, Wieteska, Suleman, Obert, Paulo Azzi, Desogus. Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6.

RETI: 15’st Bremer, 25’st Rugani, 30’st Dossena.

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti: McKennie, Luvumbo, Kostic, Cambiaso.

Angoli: 12-4 per la Juventus.

Recupero: 0′; 5′.