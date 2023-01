Formazioni ufficiali PSG-Reims, Ligue 1 2022/2023

Le formazioni ufficiali di PSG-Reims, match valido per la 20esima giornata di Ligue 1 2022/2023. La gara di andata, risalente allo scorso 8 ottobre, è terminata con il risultato di 0-0 e fu caratterizzata dall’espulsione di Sergio Ramos. Nelle scorse 16 sfide tra queste due squadre, i parigini hanno vinto in 11 occasioni, con 3 successi del Reims e altrettanti pareggi. In classifica, gli ospiti sono 11esimi con 25 punti punti, mentre gli uomini di Galtier sono primi a 47, due punti in più del Lens secondo. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 gennaio alle 20:45, di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.