Pagelle Lazio-Torino 0-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Lazio-Torino 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico è Ilic a portare in vantaggio i granata nel primo tempo, da qui in avanti lungo assalto dei biancocelesti che alzano il baricentro e cercano la rimonta, nel secondo tempo tanta pressione ma non muta il risultato. Di seguito ecco le pagelle di Lazio-Torino.

GLI HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 5; Marusic 6 (36′ st Pellegrini sv), Patric 6 (24′ st Casale 6), Romagnoli 6, Hysaj 5.5 (24′ st Lazzari 5.5); Sergej Milinkovic-Savic 5, Vecino 6 (9′ st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5; Pedro 6 (9′ st Immobile 6), Felipe Anderson 5, Zaccagni 6.

In panchina: Maximiano, Adamonis, Cancellieri, Romero, Gila, Basic, Fares, Bertini.

Allenatore: Sarri 6.

TORINO (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Schuurs 6, Buongiorno 6.5; Singo 5.5 (32′ st Gravillon sv), Linetty 5.5, Ilic 7, Rodriguez 6; Vlasic 7, Radonjic 6.5 (24′ st Karamoh 6), Sanabria 6.5.

In panchina: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Lazaro, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Miranchuk, Gineitis.

Allenatore: Juric 6.5.

ARBITRO: Ghersini di Genova 6.

RETI: 43′ pt Ilic.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Linetty, Romagnoli, Rodriguez, Singo, Gravillon, Lazzari. Angoli: 3-4. Recupero: 1 ‘ pt; 6’ st.