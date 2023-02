Formazioni ufficiali Psg-Tolosa, Ligue 1 2022/2023

Oggi andrà in scena la sfida tra Psg e Tolosa valida per la 22ª giornata di Ligue 1 2022/2023. Messi e compagno proveranno a dare continuità alla vittoria contro il Montpellier per allungare sulle inseguitrici, guidate dal Marsiglia a-5 e dal Lens a -6. Tolosa che vuole confermare il buon campionato cercando il risultato in una grande sfida come questa. Gli ospiti si trovano a 6 punti dalla zona coppe europee e hanno un buon margine sulla zona retrocessione che dista 9 punti. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.

PSG: in attesa

TOLOSA: in attesa