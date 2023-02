Conor McGregor è tornato: prima coach in Ultimate Fighter, poi la sfida a Chandler

Conor McGregor è tornato. E resta in Ufc. La leggenda delle arti marziali miste, fermo ormai da due anni a causa del gravissimo infortunio subito nella terza sfida contro Poirier, è pronto ad essere di nuovo protagonista nel 2023. Come annunciato dal boss della divisione Dana White, McGregor sarà il prossimo coach di Ultimate Fighter, la competizione che vede due squadre sfidarsi in sfide di mma sull’ottagono più famoso del mondo. The Notorius sarà il capitano del primo team, mentre Michael Chandler guiderà l’altro gruppo. Poi, come da tradizione, i due coach si sfideranno. Ultimate Fighter è in programma a maggio, mentre i due atleti dei pesi leggeri combatteranno entro fine anno. Non è la prima volta per Conor da coach di Ultimate Fighter: l’irlandese fu infatti il protagonista dell’edizione 2015 contro Urijah Faber. In quel caso, però, non fu previsto nessun incontro tra ‘allenatori’.