Golf, DP World Tour: Lombard leader dopo il terzo giro negli Emirati, distante Edoardo Molinari

Il sudafricano Zander Lombard è un passo più vicino ad un clamoroso successo nel “Ras Al Khaimah Championship”, tappa del DP World Tour di golf. Numero 247 del mondo, il 28enne di Pretoria dopo il terzo giro è in vetta con 200 (69 68 63, -16), precedendo di un colpo il danese Rasmus Hojgaard, di due il britannico Daniel Gavins e di tre il transalpino Matthieu Pavon. Perde terreno il nostro Edoardo Molinari, che è attualmente 37esimo con 211, distante quindi undici colpi dal leader della classifica in vista dell’ultimo giro in programma domani.