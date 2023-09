Sampdoria, Kasami: “Contento di tornare in Italia, pronto a dare una mano”

Pajtim Kasami si presenta ai canali ufficiali della Sampdoria: “Il calcio italiano so che è molto tattico e differente rispetto ai campionati in cui ho giocato però sono pronto e mi sento ancora giovane e posso dare ancora tanto per questo club. Sono un centrocampista che può fare la mezzala, che è il mio ruolo preferito, anche perché mi permette di inserirmi ed è una cosa che ho imparato nel calcio inglese. Sono molto felice, sono molto orgoglioso di far parte di questo club storico. Sono contento di ritornare in Italia, mi piace questa cultura del calcio italiana, oltre a lavorare ed essere a disposizioni al mister a aiutare i ragazzi. Non vedo l’ora di dare una mano sul campo a loro”.