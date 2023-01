Formazioni ufficiali Oxford United-Arsenal, FA Cup 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Oxford United-Arsenal, sfida valida per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023. I Gunners vogliono proseguire l’ottima stagione anche in coppa e mettono nel mirino i sedicesimi di finale contro il Manchester City. Sulla loro strada c’è ora l’Oxford United, club di terza divisione che sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di lunedì 9 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-CHELSEA

OXFORD UNITED: In attesa

ARSENAL: In attesa