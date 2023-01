Francia: Lloris annuncia l’addio alla Nazionale

La finale mondiale persa ai rigori contro l’Argentina è stata l’ultima partita con la Francia di Hugo Lloris. A 36 anni, di cui oltre 14 nel giro dei Bleus, il portiere del Tottenham annuncia l’addio alla nazionale. “Arriva un momento in cui bisogna saper farsi da parte. La squadra è pronta ad andare avanti anche senza di me e c’è anche un portiere pronto a sostituirmi”, queste le sue parole in riferimento a Maignan. Lloris lascia da recordman di presenze, 145 (superato Thuram che si era fermato a 142), la prima delle quali il 19 novembre 2008, un’amichevole contro l’Uruguay allo Stade de France finita 0-0. Nel 2010 è diventato anche capitano della Francia, alzando al cielo la Coppa del Mondo nel 2018 e la Nations League nel 2021. “Preferisco lasciare quando mi sento ancora al top e poi sento il bisogno di passare più tempo con mia moglie e i miei figli”, ha detto ancora Lloris, ex Nizza e Lione e dal 2012 al Tottenham, di cui è anche capitano.