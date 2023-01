Oxford United-Arsenal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming FA Cup 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv oggi Oxford United-Arsenal, appuntamento valido per i 32esimi di finale della FA Cup 2022/2023. La grande protagonista di questa stagione, capolista di Premier League, torna in campo alla ricerca del passaggio del turno nella coppa nazionale. Gunners ovviamente favoriti contro un club di League One ma chiamati a non sottovalutare l’impegno. In palio il passaggio del turno e la sfida al Manchester City, reduce dal 4-0 al Chelsea. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 e il match sarà trasmesso su Dazn.